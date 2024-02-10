Проведенный по территории Азербайджана Государственной службой пожарного надзора ведомства статистический анализ пожаров свидетельствует, что подавляющее большинство пожаров приходится на жилой сектор. При этом около 50% таких инцидентов происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования, 15% - газовых приборов (устройств). Тем не менее такие факторы, как неосторожное обращение с огнем, оставление детей без присмотра и т.д., также являются основными причинами возникновения пожаров.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в стране.

В связи с вышеупомянутым МЧС обращается к населению Азербайджана с целью еще раз напомнить о необходимости соблюдения важных правил пожарной безопасности.

Это следующие правила:

- доверяйте установку электрической и газовой сети только специалистам и используйте качественную продукцию;

- поскольку использование газовых приборов, не соответствующих нормам, создает опасность пожара и взрыва, не допускайте их эксплуатации;

- не перегружайте линии электропередач и удлинители;

- уходя, не оставляйте электрооборудование и газовые приборы включенными;

- не храните легковоспламеняющиеся вещества в квартире, на балконе и лестничных клетках;

- если, входя в квартиру, чувствуете запах газа, не включайте свет, откройте сначала двери и окна, закройте доступ газа в квартиру и вызовите специалиста;

- не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им пользоваться электрическими и газовыми приборами;

- не выбрасывайте не полностью потушенные спички и окурки в урну или с балкона.

Соблюдая эти простые, но весьма важные правила техники безопасности, можно предотвратить возможный ущерб жизни и здоровью, а также имуществу. Нельзя забывать, что пренебрежение к правилам - опасность для жизни, предупреждают в МЧС.