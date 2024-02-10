Операция на границе Азербайджана и России

В соответствии со взаимным соглашением, достигнутым министрами внутренних дел Азербайджана и России, на территории приграничных районов двух стран проводятся совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница-щит».

Согласно сообщению Trend, основной целью операций, которые продлятся неделю, является выполнение принятых решений по вопросам приграничного сотрудничества, разоблачение и нейтрализация транснациональных организованных преступных группировок и членов террористических организаций, выявление и пресечение каналов поступления финансовых и материальных средств, направленных на реализацию оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств и тд., а также осуществление комплексных организационных и практических мер в области выявления и предотвращения каналов финансовых и материальных ресурсов, направляемых на осуществление иных противоправных действий.