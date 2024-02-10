Невестка Алена Симоняна вышла на свободу

Невестка спикера парламента Армении Алена Симоняна Ани Геворкян и еще одна обвиняемая по делу Synergy, Лили Мкрян, освобождены из-под ареста по инициативе прокурора, сообщили в Генпрокуратуре Армении.

Отмечается, что Геворкян и Мкрян отпущены под залог, им запрещен выезд из страны. Директор компании Ашот Ованнисян все еще находится под стражей, мера пресечения в его отношении не менялась.

Ранее стало известно, что Геворкян была задержана в рамках резонансного дела, в котором фигурируют чиновники Минэкономики. По данному делу представлено ходатайство об аресте семи человек. До этого был арестован директор компании Synergy Ашот Ованнисян.