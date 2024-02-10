Матвиенко поздравила Алиева

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко направила президенту Ильхаму Алиеву письмо, в котором поздравила главу государства с победой на президентских выборах.

"От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с очередной убедительной победой на выборах президента Азербайджанской Республики.

Уверена, Ваши профессионализм и огромный опыт будут способствовать обеспечению социально-экономической стабильности, повышению благосостояния народа и неуклонному росту международного авторитета Азербайджанской Республики.

Российско-азербайджанские отношения всегда основывались на прочных узах дружбы и принципах добрососедства. Они и сегодня продолжают динамично развиваться в конструктивном ключе, в том числе по парламентской линии, раскрывая потенциал союзнического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в письме.