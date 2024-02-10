Кавказ не сила

Официально республики Северного Кавказа считаются самыми бедными регионами в России и с самым высоким уровнем безработицы. Как сообщают российские СМИ, из федерального центра республикам выделяются большие дотации на преодоление бедности.

Но неофициально ситуация другая.

В «Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года», где говорится о доходах населения, указывается, что в 2019 г. 37,4% доходов населения на Северном Кавказе «приходится на «прочие денежные поступления» (среди которых… и «теневые» доходы)» при среднероссийском показателе – 12,3%. Причем роль «теневого» сектора в формировании доходов населения различна в разных субъектах СКФО: 16,6% – на Ставрополье и 59,2% – в Дагестане.