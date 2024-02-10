ВСУ направили подкрепление в Авдеевку и, возможно, для этой цели используются силы одной из лучших украинских бригад. Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что у Тарнавского было два варианта. Отвести выживших из 110-й бригады из незащищенной восточной части города и укрепить линию в центре Авдеевки или недалеко от города, на западе. Или же усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить крупные российские силы от линии снабжения.

Тарнавский заявил об «адекватном ответе» россиянам. Под этим, замечают украинские издания, может подразумеваться и развертывание элементов третьей штурмовой бригады, которая с декабря находится в резерве в Краматорске.

Forbes полагает, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ могла сигнализировать о намерении президента Украины Владимира Зеленского бороться за Авдеевку «даже высокой ценой».