Новый суд по делу сестер-мошенниц

Возбуждено новое уголовное дело в отношении Илькнур Алиевой (Тургут), которая в настоящее время отбывает тюремное заключение вместе с сестрой, бывшим председателем муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиевой, по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, Илькнур Тургут была привлечена к уголовной ответственности на основе жалобы, поступившей в Управление полиции Бинагадинского района. Согласно обвинительному акту, И.Тургут дала ложное обещание вызволить сына потерпевшего Ширина Аббасова из тюрьмы, получив у него таким образом 15 тысяч манатов.

Материалы по уголовному делу направлены в Бинагадинский районный суд для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Замига Багирова. Подготовительное заседание суда назначено на 16 февраля.

Напомним, что Айтадж Алиева и ее сестра Илькнур обвинялись в совершении мошенничества в отношении граждан. По данному уголовному делу проходили одиннадцать потерпевших, общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, составляла около одного миллиона манатов. В декабре 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Айтадж Алиеву к 7, Илькнур Тургут - к 6 годам лишения свободы.