Кабмин атакует президента Грузии: почему не поздравила Алиева?!

Президент Грузии Саломе Зурабишвили «вредит» стране, воздерживаясь от поздравления Ильхаму Алиеву в победе на президентских выборах Азербайджана. Об этом заявила вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани на брифинге после заседания правительства. Об этом информирует ТАСС.

«Молчание президента Грузии, воздерживающейся от поздравления господину Алиеву с победой, я думаю, вредит нашему государству. Мы все хотим напомнить нашему президенту, что это регион, где геополитические риски и риски безопасности выросли за последние годы, - сказала Цулукиани. - Правительство Грузии ежедневно заботится о том, чтобы застраховать эти риски, и на этом фоне президент, которая является главнокомандующим, воздерживается поздравить нашего соседа, партнера, друга государства в победе на выборах. Это является политической близорукостью».

Цулукиани добавила, что целью Зурабишвили должно быть сохранение и развитие партнерских отношений с Азербайджаном, а она поступает наоборот.

Зурабишвили раскритиковал и вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. «Для меня непонятно то бездействие, которое проявляет президент в этом направлении, потому что всем понятно, что у нас стратегическое партнерство и сотрудничество с Азербайджанской Республикой. У нас есть особые отношения с лидером Азербайджана, что не раз способствовало осуществлению успешных проектов между нашими странами. С другой стороны, простой дипломатический этикет требует, чтобы такое поздравление прозвучало еще раньше», - сказал Чиковани на брифинге после заседания правительства.