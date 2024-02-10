Завтра опять будет тепло
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 11-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.