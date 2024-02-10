12 февраля посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко был вызван в Министерство иностранных дел, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В ходе встречи была выражена серьезная обеспокоенность деятельностью наблюдательной миссии Евросоюза в Армении (EUMA), которая противоречит первоначальным договоренностям относительно этой миссии и ее деятельности.

Отмечено, что, вопреки заявленным целям по содействию стабильности в регионе и построению доверия между Азербайджаном и Арменией, миссия широко используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды.

До сведения посла Евросоюза было доведено, что миссия, по сути, стала агентом «бинокльной дипломатии», содействующей визитам различных европейских чиновников и неофициальных делегаций в приграничные районы.

«Все без исключения подобные визиты используются для распространения антиазербайджанской ненависти и тиражирования необоснованной азербайджанофобии», - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что недавний случай предотвращения попытки незаконного пересечения зоны ответственности EUMA бросает серьезную тень на заявленные задачи миссии. «Подобные вызывающие обеспокоенность действия никоим образом не соответствуют заявленным целям EUMA по содействию укрепления доверия в качестве нейтрального субъекта», - отметили в МИД Азербайджана.

К стороне ЕС был обращен настоятельный призыв принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы EUMA, развернутая на территории Армении, действовала строго как нейтральная, гражданская и невооруженная миссия в соответствии с ее заявленным мандатом и воздерживалась от любой деятельности, которая была бы направлена против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана или каким-либо иным образом затрагивала его законные интересы безопасности.