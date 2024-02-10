Сеидова, Байрамова и Мамедова присвоили деньги для больных детей

Завершено предварительное расследование уголовного дела Нуриды Сеидовой, владельца компаний Urmedhelp и My doc Tour, и Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в мошенническом изъятии средств, собранных для страдающих талассемией детей.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Азада Меджидова, подготовительное заседание назначено на 21 февраля.

Уголовное дело было возбуждено в феврале прошлого года на основании обращения родителей больных детей. Выяснилось, что Сеидова вместе с другими обвиняемыми выманили у 36 родителей больных талассемией детей около миллиона манатов, пообещав отправить их на лечение в Турцию.