Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международных турнирах в Люксембурге и ОАЭ.

На соревнованиях под названием LUXGR Cup 2024 в Люксембурге спортсменки сборной Азербайджана среди взрослых завоевали 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу. А юниорки выиграли 3 серебра и 1 бронзу.

В турнире сеньорок все медали завоевала Камилла Сеидзаде. В ее активе 2 золота в многоборье и с булавами, 2 серебра с обручем и лентой, а также бронза с мячом.

Среди юниорок серебро у Назрин Абдуллаевой (обруч), Софии Мамедовой (лента) и Дениз Абдуллазаде (булавы). Бронзу взяла Фидан Гурбанлы (многоборье).