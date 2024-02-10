Азербайджанские гимнастки завоевали 19 медалей в Люксембурге и ОАЭ ФОТО
Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международных турнирах в Люксембурге и ОАЭ.
На соревнованиях под названием LUXGR Cup 2024 в Люксембурге спортсменки сборной Азербайджана среди взрослых завоевали 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу. А юниорки выиграли 3 серебра и 1 бронзу.
В турнире сеньорок все медали завоевала Камилла Сеидзаде. В ее активе 2 золота в многоборье и с булавами, 2 серебра с обручем и лентой, а также бронза с мячом.
Среди юниорок серебро у Назрин Абдуллаевой (обруч), Софии Мамедовой (лента) и Дениз Абдуллазаде (булавы). Бронзу взяла Фидан Гурбанлы (многоборье).
А в Дубае на турнире Queen Cup Азербайджан представляли гимнастки клуба «Оджаг». Они завоевали 6 золотых медалей, по 2 серебряные и бронзовые награды. Золото в активе Неслихан Акперли (без предмета), Алсу Абдуллаевой (без предмета, булавы), Нилуфер Гасымовой (без предмета, лента) и Нурай Мамедовой (мяч).
Инара Абыева взяла серебро (булавы) и бронзу (без предмета). Как и Айлин Юсифли, у которой серебряная медаль с булавами и бронзовая – с мячом.