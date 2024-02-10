В Пакистане протесты сторонников Имрана Хана

Согласно информации, тысячи человек вышли на крупнейшие автомобильные дороги в юго-западных частях Пакистана, заблокировав проезд транспорта по ним. По данным агентства, к акциям сторонников Хана также присоединились и члены других политических партий Пакистана.

Сторонники бывшего премьера Пакистана Имрана Хана в понедельник устроили акции протеста на юго-западе страны из-за результатов парламентских выборов, которые они считают сфальсифицированными, сообщает Associated Press.

Associated Press напоминает, что парламентские выборы прошли в Пакистане на прошлой неделе.

Согласно результатам выборов, независимые кандидаты, в основном связанные с партией отбывающего тюремный срок экс-премьера Имрана Хана, получили 101 из 266 мест в нижней палате парламента (Национальной ассамблее). На втором месте оказалась партия экс-премьера Наваза Шарифа «Пакистанская мусульманская лига» - 75 мест. Третье место у левоцентристской Пакистанской народной партии Билавала Бхутто Зардари - 54 места.

Незадолго до выборов Имрана Хана признали виновным по делу о коррупции и по делу о разглашении гостайны. По первому делу ему назначили 10-летний тюремный срок, по второму - 14-летний.