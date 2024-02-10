Столтенберг раскритиковал заявления Трампа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что заявления экс-президента США Дональда Трампа про неготовность НАТО защищать страны альянса подвергают риску европейских и американских солдат, сообщает Reuters.

«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску», - подчеркнул генсек.

Трамп заявил в субботу, что он призвал бы Россию «делать все, что, черт возьми, они захотят», если бы она напала на страну НАТО, которая вкладывает недостаточно средств в оборону.