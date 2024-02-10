В Азербайджане будут судить агентов Гюлена

В Азербайджане завершено предварительное расследование в отношении одного из руководителей организации FETÖ, задержанного в ходе операций против террористической организации, Дойруша Джафарова, ответственного за финансовые дела организации Гюмраха Абдурахманова, ответственного за организационные дела Руслана Алиева и активиста Илькина Гашимли.

Как сообщает haqqin.az, расследование по уголовному делу завершено, материалы направлены в суд. Уголовное дело в отношении Дойруша Джафарова и Руслана Алиева направлено в Апшеронский суд.

Уголовное дело в отношении Илькина Гашимли будет рассмотрено в Бинагадинском районном суде, уголовное дело в отношении Гюмраха Абдурахманова - в Наримановском районном суде.

Отметим, указанные лица были задержаны в июле прошлого года в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД, им предъявлено обвинение по статье 167-3.1. Решением суда в отношении каждого из них была избрана мера пресечения в виде ареста.

Также было установлено, что Дойруш Джафаров, Гюмрах Абдурахманов и Руслан Алиев в течение длительного времени в образовательных и учебных центрах FETÖ в Азербайджане проводили пропаганду организации и пытались привлечь молодых людей в организацию.

В ходе обысков в офисах, типографиях, учебных центрах, общежитиях и в домах задержанных лиц были изъяты финансовые отчеты учреждения, документы, отражающие планы действий, документы радикального религиозного содержания, распространяющие идеи FETÖ, компьютеры, карты памяти, банковские карты, крупные суммы фальшивых денег и огнестрельное оружие.