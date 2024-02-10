Россияне наступают на еще один город Донбасса
Российские войска усилили атаки на город Часов Яр, расположенный под Бахмутом Донецкой области Украины. Заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что россияне активно наступают на Часов Яр со стороны захваченного Бахмута. Особенно опасны налеты дронов.
«Это следующий город, который россияне хотят захватить. Особенно опасны дроны, которыми россияне атакуют здесь. Только потому, что сейчас пасмурно, а иногда снег и дождь, мы в большей безопасности. А обычно на этом направлении постоянные атаки дронов. В городе повсюду видны следы обстрелов, вряд ли какое-то окно еще цело. Везде видны последствия различных взрывов. Солдаты говорят, что в последние дни они усилились, а в ближайшие недели, скорее всего, станут еще сильнее. Так что этот город может стать следующим, который будет выглядеть так же, как Бахмут. Ясно одно: у русских преимущество. Они метр за метром продвигаются на Запад», – цитирует УНИАН журналиста, который находится в Часовом Яре.
Украинский военный врач Дмитрий (фамилия не указывается – ред.) рассказал немецкому изданию, что «на нашем участке фронта именно дроны – основная причина ранений. Могу сказать, что сидеть в окопах зимой очень сложно. Хотя у россиян та же ситуация. Но проблема в том, что наши солдаты намного старше, около 40 лет и старше. Видите ли, у солдат старше 40 лет больше проблем со здоровьем. И их еще больше, когда надо сидеть в окопах».
УНИАН напоминает, что 8 февраля спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении россияне сосредотачивали главные усилия в направлении города Часов Яр.