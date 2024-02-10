Россияне наступают на еще один город Донбасса

«Это следующий город, который россияне хотят захватить. Особенно опасны дроны, которыми россияне атакуют здесь. Только потому, что сейчас пасмурно, а иногда снег и дождь, мы в большей безопасности. А обычно на этом направлении постоянные атаки дронов. В городе повсюду видны следы обстрелов, вряд ли какое-то окно еще цело. Везде видны последствия различных взрывов. Солдаты говорят, что в последние дни они усилились, а в ближайшие недели, скорее всего, станут еще сильнее. Так что этот город может стать следующим, который будет выглядеть так же, как Бахмут. Ясно одно: у русских преимущество. Они метр за метром продвигаются на Запад», – цитирует УНИАН журналиста, который находится в Часовом Яре.

Украинский военный врач Дмитрий (фамилия не указывается – ред.) рассказал немецкому изданию, что «на нашем участке фронта именно дроны – основная причина ранений. Могу сказать, что сидеть в окопах зимой очень сложно. Хотя у россиян та же ситуация. Но проблема в том, что наши солдаты намного старше, около 40 лет и старше. Видите ли, у солдат старше 40 лет больше проблем со здоровьем. И их еще больше, когда надо сидеть в окопах».

УНИАН напоминает, что 8 февраля спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении россияне сосредотачивали главные усилия в направлении города Часов Яр.