Директору холдинга Собчак дали 7,5 лет
Суд в Москве приговорил Кирилла Суханова, коммерческого директора "Осторожно, Media" Ксении Собчак, к семи с половиной годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Двое других обвиняемых — бывший главный редактор российской версии журнала Tatler Ариан Романовский и бывший журналист Life Тамерлан Бигаев — получили по семь лет колонии строгого режима.
Ранее прокурор запрашивал для них по семь с половиной лет колонии, а для Суханова — восемь.
Дело возбудили по заявлению главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
Суханов, по версии следствия, якобы требовал у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление негативных материалов о нем в телеграм-канале "Тушите свет". Бигаев был администратором этого канала, а Романовский делал для него материалы.
Ксения Собчак сначала называла дело "облавой на последнюю свободную редакцию в России", однако позже извинилась перед Чемезовым за "действия коллег".
Комментируя приговор своим коллегам, Собчак написала в своем телеграм-канале: "Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить?"