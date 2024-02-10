Директору холдинга Собчак дали 7,5 лет

Суд в Москве приговорил Кирилла Суханова, коммерческого директора "Осторожно, Media" Ксении Собчак, к семи с половиной годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве в особо крупном размере . Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Двое других обвиняемых — бывший главный редактор российской версии журнала Tatler Ариан Романовский и бывший журналист Life Тамерлан Бигаев — получили по семь лет колонии строгого режима.

Ранее прокурор запрашивал для них по семь с половиной лет колонии, а для Суханова — восемь.

Дело возбудили по заявлению главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Суханов, по версии следствия, якобы требовал у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление негативных материалов о нем в телеграм-канале "Тушите свет". Бигаев был администратором этого канала, а Романовский делал для него материалы.

Ксения Собчак сначала называла дело "облавой на последнюю свободную редакцию в России", однако позже извинилась перед Чемезовым за "действия коллег".

Комментируя приговор своим коллегам, Собчак написала в своем телеграм-канале: "Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить?"