Нидерланды вводят санкции против Израиля
Правительство Нидерландов должно приостановить поставку Израилю запчастей для истребителей F-35 в течение недели. Соответствующее решение опубликовал апелляционный суд Гааги.
Как отмечается в документе, «существует явный риск того, что в секторе Газа израильские истребители F-35 совершат серьезные нарушения гуманитарного права».
«Это означает, что экспорт запчастей для F-35 в Израиль из Нидерландов невозможен, - констатировали они. В своем решении не применять это правило к экспортной лицензии министр ошибочно не выполнил эти международные обязательства. Поэтому суд предписывает государству прекратить дальнейший экспорт запчастей F-35 в Израиль в течение семи дней», - говорится в документе.