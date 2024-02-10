И Польша хочет стать ядерной державой

Получение ядерного оружия, а вместе с тем статуса ядерной державы вполне реально для Варшавы в ближайшие несколько лет. Такую точку зрения высказал в эфире радиостанции RFM 24 польский генерал в отставке Ярослав Крашевский.

«Я считаю этот сценарий вполне реальным. Те, у кого есть ядерный потенциал, имеют очень высокий уровень безопасности. Обычно такие страны не подвергаются нападениям и даже не учитывается возможность проведения каких-либо действий, направленных на возникновение локального кризиса», — заявил Крашевский.

Он подчеркнул, что рассматривает как задачу на ближайшие годы получение Польшей ядерного арсенала.

Генерал предположил, что пересмотр ядерного баланса сил случится после завершения боевых действий в Украине. Военный также отметил, что Польше необходимо иметь ядерное оружие из-за усиления военной мощи России.