Польша строит мощнейшую армию

Менее чем за десять лет численность польских вооруженных сил увеличилась примерно вдвое — с 95 000 до 200 000 человек, включая 148 000 действующих военнослужащих и созданные в 2015 году силы территориальной обороны численностью 38 000 человек.

Конечной целью является общая численность армии в 300 000 человек, что позволит Польше стать крупнейшей сухопутной армией НАТО в Европе.

Планируется создать арсенал из 1600 боевых танков, больше, чем у Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии вместе взятых. Согласно прогнозам, в этом году расходы на оборону вырастут до 3% ВВП, а по некоторым расчетам могут превысить 4%, что станет самым высоким показателем в НАТО.

Мариуш Блащак, который был главным архитектором этих реформ, занимая пост министра обороны с 2018 года до конца прошлого года, прямо говорит об их цели. «Мы делаем это для того, чтобы создать такой уровень сдерживания, чтобы у Путина не было желания нападать на Польшу», — сказал он в интервью The Times.

Программа перевооружения Польши всерьез началась в конце 2018 года. У нее две главные цели. Первая — привязать к себе США как главного гаранта безопасности Польши, удвоив расходы на оборону и заказав огромное количество передового американского оборудования: 366 танков M1 Abrams, 486 реактивных систем залпового огня HIMARS, не менее 32 боевых самолетов F-35.

Второй и более важный аспект — это масштаб. В то время как западноевропейские страны вкладывали миллиарды в высокотехнологичные, но чрезвычайно дорогие системы, Польша задолго до 24 февраля 2022 года поняла, что в сухопутной войне в Европе действительно важно количество.

«Многие самопровозглашенные эксперты утверждали, что современная война будет вестись в основном в киберпространстве или с использованием легкой пехоты и беспилотных систем… Однако, как показала реальность, они ошибались... Сухопутные войска по-прежнему остаются самым важным элементом вооруженных сил», — говорит Мариуш Блащак.