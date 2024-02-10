Экс-президент после интервью Путина вспомнил про Монгольскую империю
После "исторического экскурса" Путина в интервью Такеру Карлсону, которым он объяснял мотивы вторжения в Украину, со своими "экскурсами" стали выступать в соцсетях китайцы и монголы.
Так, бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал карту Монгольской империи 13 века, в состав которой входила значительная часть нынешних территорий Китая и России, вся Средняя Азия и Иран.
"Не волнуйтесь. Мы мирная и свободная нация", - заверил он.
Американский актер китайского происхождения Роберт Ву написал в Х, что по такой логике "Россия должна вернуть нам Владивосток и огромную территорию, украденную 100 с чем-то лет назад".