Экс-президент после интервью Путина вспомнил про Монгольскую империю

После "исторического экскурса" Путина в интервью Такеру Карлсону, которым он объяснял мотивы вторжения в Украину, со своими "экскурсами" стали выступать в соцсетях китайцы и монголы.

Так, бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал карту Монгольской империи 13 века, в состав которой входила значительная часть нынешних территорий Китая и России, вся Средняя Азия и Иран.

"Не волнуйтесь. Мы мирная и свободная нация", - заверил он.