«Поезд» в 30 километров против армии Украины

На территории Донецкой области Украины (в настоящее время находится под контролем РФ) российские войска построили 30-километровую линию обороны из более двух тысяч железнодорожных вагонов, чтобы помешать продвижению Вооруженных сил Украины.

Непрерывная конструкция тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2 100 вагонов разного типа. Ее строительство началось в июле 2023 года. Вероятно, для этого использовались украинские поезда, оставшиеся на оккупированных территориях.

Аналитики считают, что поезд можно рассматривать как отдельную линию обороны, поскольку повредить, сдвинуть или взорвать такую массу металла крайне трудно. Тяжелая техника также не сможет преодолеть это препятствие.

Американский Институт изучения войны (ISW) обратил внимание, что ранее на этом участке было относительно спокойно, что позволило российским войскам начать строительство масштабной конструкции из вагонов.