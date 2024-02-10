Новый президент Финляндии: У нас не будет отношений с Россией
Финляндия поддерживает сугубо практические отношения с Россией, но контактов с высшим руководством нет. Об этом на брифинге заявил избранный президент страны Александер Стубб.
«У нас сейчас нет политических отношений с Россией. Я не вижу, чтобы они улучшились в ближайшее время. Причина, конечно, в том, что мы не можем иметь отношений, пока Россия не прекратит свою войну и агрессию в Украине», - сказал Стубб.
При этом он добавил, что «у Финляндии все еще есть практические отношения с Россией, например, в вопросах границы и дипломатии».
Ранее в понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду на соблюдение новым президентом Финляндии Александером Стуббом баланса в отношениях двух стран. «Мы все равно сохраняем надежду, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, все-таки будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений», — сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.
Пресс-секретарь Путина отметил, что заявления нового президента Финляндии носят «весьма недружественный характер», отвечая на вопрос, поздравит ли российский президент Стубба с избранием на должность главы государства.
По итогам второго тура 11 февраля на президентских выборах в Финляндии победил экс-премьер и кандидат от правящей правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml) Александер Стубб. По итогам обработки 100% бюллетеней он получил 51,6%. Стубб — сторонник сохранения жесткого курса в отношении Москвы.