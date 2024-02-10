Новый президент Финляндии: У нас не будет отношений с Россией

Финляндия поддерживает сугубо практические отношения с Россией, но контактов с высшим руководством нет. Об этом на брифинге заявил избранный президент страны Александер Стубб.

«У нас сейчас нет политических отношений с Россией. Я не вижу, чтобы они улучшились в ближайшее время. Причина, конечно, в том, что мы не можем иметь отношений, пока Россия не прекратит свою войну и агрессию в Украине», - сказал Стубб.

При этом он добавил, что «у Финляндии все еще есть практические отношения с Россией, например, в вопросах границы и дипломатии».