Британские военные в санкционном списке России

Россия ввела ответные санкции против Великобритании, запретив 18 гражданам страны, среди которых представители военно-политического руководства и ученые, въезд в РФ. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В российском ведомстве отметили, что решение о запрете въезда в РФ гражданам Великобритании было принято в ответ на «продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны».

В перечень персон нон грата МИД, в частности, внес замминистра обороны Великобритании Джеймса Картлиджа, замначальника штаба обороны ВС страны Чарльза Уолкера, командующего подводными силами Великобритании Саймона Асквита, главу национальных киберсил Великобритании Тимоти Нила-Хоупса.

Также во въезде отказано членам палаты лордов британского парламента Дэниэлу Хэннану, Майклу Эшкрофту и Рэю Коллинзу. Невъездными в РФ стали и представители Оксфордского университета Айвор Дэвис, Тимоти Эш, Рой Эллисон и Роберт Джонсон, сотрудники других научных учреждений страны.