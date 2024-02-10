Денежный спор стал причиной убийства в Сумгаите

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 47-летнего жителя города Самира Аббасова, обвиняемого в убийстве 82-летнего Надира Рзаева.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Самир Аббасов, по профессии столяр, обязался провести ремонтные работы в доме своей будущей жертвы. Между заказчиком и мастером стали возникать споры из-за размера оплаты. Во время очередного спора 17 августа Аббасов ударил Рзаева деревяшкой по голове.

Оставив мужчину в беспомощном состоянии, мастер скрылся, предварительно закрыв дверь на замок.

На другой день Аббасов вернулся проверить, жив ли Рзаев. Обнаружив его на полу мертвым, он выволок тело жертвы на улицу и захоронил во вспомогательной постройке во дворе дома.

Тем временем близкие Рзаева, не сумев связаться с ним, обратились в полицию. Спустя 20 дней поисков полицейские обнаружили место захоронения.

Аббасов был задержан, ему предъявили обвинение по статье 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК Азербайджана.

На суде обвиняемый заявил, что Рзаев якобы заставлял его работать бесплатно: «Я выполнил почти всю работу и потребовал денег, мне надо было купить школьную форму детям. Он сказал, что сейчас пойдет и принесет мне деньги, однако, вернувшись, заявил, что потратил их на стройматериалы».

Более того, Аббасов заявил, что жертва первой атаковала его: «Он (Рзаев) ударил меня дубинкой по спине, а я ударил его по голове в ответ. Пришел утром, открыл дверь и увидел бездыханное тело. Чтобы не попасть в тюрьму, нашел укромное место, вырыл яму, захоронил тело, а сверху прикрыл бревнами».

Суд приговорил Самира Аббасова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.