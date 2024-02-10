Российские чиновники заговорили на китайском

Губернатор Амурской области Василий Орлов по случаю восточного Нового года записал обращение к народу Китая на китайском языке.

Он рассказал китайцам про укрепление сотрудничества между Россией и КНР, а также отметил сближение Благовещенска и Хэйкэ, которые расположены на противоположных берегах Амура.

«Мы настолько близко, что когда на набережной китайского Хэйхэ включают музыку, ее слышно в столице региона», — сказал Орлов.

Губернатор также отметил, что в городах Амурской области все вывески печатаются на русском и китайском, а в школах и детских садах Приамурья изучают китайский.

Орлов оказался не единственным высокопоставленным российским чиновником, который решил перейти на китайский в восточный Новый год. Мэр Невинномысска в Ставропольском крае Михаил Миненков написал поздравление с помощью иероглифов. «В Китае будут встречать не 2024 год, как это совсем недавно делали мы, а 4721-й. А праздновать его наступление в Китае планируется до 24 февраля», — поведал Миненков.

В свою очередь, власти Москвы решили впервые отметить восточный Новый год, чтобы подчеркнуть близость России и Китая. «Основными точками Китайского Нового года в столице станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, которые вместе образуют специальный пешеходный маршрут», — сообщило посольство КНР в России.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин назвал «страшилкой» потерю Россией суверенитета в результате сближения с Китаем. По его словам, Москва и Пекин привыкли к совместному существованию на протяжении веков, а внешнеполитическая философия Китая «неагрессивная». «Внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет — ищет компромисс, и мы это видим», — сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

В конце января глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что в результате войны против Украины Москва усилила зависимость от Китая. «Российская экономика терпит долгосрочные неудачи, и страна решает свою судьбу в качестве экономического вассала Китая», — отметил Бернс.