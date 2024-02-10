Армяне обстреляли азербайджанских пограничников, есть раненый добавлено видео
12 февраля около 13:37 на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, с позиции Вооруженных сил Армении, расположенной в направлении населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы в районе села Коллугышлаг Зангиланского района.
Как сообщает АзерТАдж, в результате провокации ранен военнослужащий Государственной пограничной службы солдат Парвиз Халилзаде. Военнослужащий был эвакуирован вертолетом в специализированное медицинское учреждение.
Mövqelərimiz atəşə tutuldu: hərbçimiz yaralandı https://t.co/9nefzkPyE0 #Azərbaycan pic.twitter.com/oSyvncI7xs— AZERTAC News Agency (@AZERTAC) February 12, 2024
Произошедшее, в том числе момент открытия огня с противоположной стороны, зафиксировано камерами видеонаблюдения.
В настоящее время оперативная обстановка стабильная, находится под контролем подразделений ГПС Азербайджана.