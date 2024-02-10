Британия призывает Израиль подумать

«Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией и хотим, чтобы Израиль остановился и подумал, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия. Прежде всего мы хотим немедленной паузы в боевых действиях, и мы хотим, чтобы эта пауза привела к прекращению огня», - приводит слова Кэмерона Reuters.

Израиль должен остановиться и серьезно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

В понедельник Кэмерон также выступил с официальным заявлением о том, что Великобритания расширяет санкции против еврейских поселенцев, на которых Лондон возлагает ответственность за применение насилия в отношении мирных жителей Западного берега реки Иордан. В санкционный список добавлены фамилии четырех граждан Израиля, которым запрещен въезд в королевство и чьи активы в британских банках будут заморожены, если таковые имеются.

«Израильские поселенцы угрожают палестинцам, часто используя оружие, и сгоняют людей с земли, которая им по праву принадлежит. Подобные действия незаконны и неприемлемы. Израилю необходимо активизировать усилия на этом направления, положив конец применению насилия поселенцами», - отметил Кэмерон, добавив, что обещания властей еврейского государства решить проблему зачастую не подкрепляются делом.

7 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Два дня спустя он поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов ХАМАС в этом городе.