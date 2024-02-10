Ради чего гибнут 1000 россиян в день?

Президент России Владимир Путин хочет завоевать украинский Донбасс любой ценой. При этом сейчас преимущество на поле боя - на стороне россиян. Об этом говорится в материале Bild.

Издание пишет, что хотя сами российские войска истощены, они все равно метр за метром отвоевывают позиции.

"Число жертв огромно, иногда до тысячи в день. Но Владимиру Путину все равно наплевать на своих солдат. Он хочет завоевания любой ценой".

"Поскольку Украина приближается ко второй годовщине нападения, 24 февраля страна будет смотреть назад и смотреть вперед. Неуверенность и разочарование в эти холодные зимние дни велики. ... Вопрос в том, действительно ли уже поняли всю драму в Вашингтоне, Берлине и Париже", - говорится в материале.

Как сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, российские войска продолжают продвигаться в Авдеевке на двух направлениях. По его словам, до окружения города остались "максимум недели".

Эксперт отметил, что особенно опасна ситуация в центре города. Там вооруженным силам РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ. Есть еще одна дорога, которая ведет в населенный пункт возле села Северное, но и там РФ находится в "сотнях метров".

"Если эти пути перережут, город будет окружен и падет. Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели", - заявил Репке.

Аналитик объясняет, что РФ имеет успехи на этом направлении из-за количественного преимущества - сейчас она составляет около пяти к одному. Кроме того, РФ имеет преимущество в воздухе. По городу постоянно бьют фугасными авиабомбами ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500.

В то же время с этим, по информации издания, у Украины нет достаточного количества средств ПВО, чтобы отражать эти атаки.

"ВСУ не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют только беспилотники", - пишет BILD