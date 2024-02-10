Талибы и США договорились об освобождении помощника бен Ладена

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" и США достигли соглашения об обмене бывшего соратника Усамы бен Ладена Мухаммада Рахима аль-Афгани на американца Райана Корбетта, находившегося в плену у талибов. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на источники.

По их сведениям, после нескольких месяцев переговоров в Катаре стороны пришли к соглашению об обмене бывшего помощника бен Ладена на американского сотрудника НПО Корбетта, задержанного талибами в августе 2022 года по подозрению в шпионаже. Сообщается, что в соглашение может быть включено освобождение еще одного афганца из американской тюрьмы.

Аль-Афгани был задержан в 2007 году пакистанскими спецслужбами во время посадки в автобус в городе Лахор на северо-востоке Пакистана. В 2008 году он был передан ЦРУ.

10 августа 2022 года Корбетт был задержан талибами по подозрению в работе на американские спецслужбы. Это произошло через несколько дней после ликвидации Соединенными Штатами лидера "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Кабуле. "Талибан" посчитал его причастным к раскрытию местонахождения аз-Завахири, указывает агентство.