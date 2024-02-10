Энди Пул ознакомился c платформой EDUMAN UNEC, Центром UNEC Ekstern (Дистанционный центр образования), гибридными аудиториями, Финансовой лабораторией Bloomberg UNEC, экзаменационным залом, Центром карьеры, библиотекой 7/24, затем встретился с ректором, профессором Адалятом Мурадовым.

Э.Пул, выразивший удовлетворение по поводу проделанной работы в направлении цифровизации образования в UNEC, отметил, что UNEC является естественным партнером COURSERA не только в Азербайджане, но и в регионе в целом.

На встрече в целях оказания содействия достижению целей, поставленных в Стратегии развития UNEC-100, обсуждались вопросы интеграции COURSERA в учебный процесс UNEC, Академия карьеры, возможности участия преподавателей и сотрудников UNEC в курсах по Искусственному интеллекту (AI) и Генеративному искусственному интеллекту (GAI) и другие возможности сотрудничества.