Военная прокуратура о провокации на границе

В военной прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело в связи с ранением военнослужащего N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) Халилзаде Пярвиза Агакиши оглу в результате обстрела со стороны ВС Армении. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Отмечается, что на основании поступившей информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры взяли разъяснения. Также совместно с сотрудниками управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры были приняты необходимые меры, проведен осмотр места происшествия и выполнены другие действия.

По данному факту в военной прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

"В настоящее время расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства, а также норм и принципов международного права", - говорится в сообщении.