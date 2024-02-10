Российские войска успешно продвигаются в Авдеевке по двум направлениям: на юго-востоке и в центре города, сообщил военный эксперт Bild Юлиан Рёпке. Он отметил, что положение украинской армии становится критическим.

По его данным, российские войска продвигаются в Авдеевке по двум направлениям (отмечены желтым): на юго-востоке и в центре города.

"Особенно опасна ситуация в центре, где ВС РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ. Есть еще одна дорога к югу, но и там российские позиции находятся в сотнях метров, на подступах к селу Северное. Если эти пути перережут, город будет окружён и падет", — считает западный аналитик.

По словам Рёпке, "пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели". Эксперт подсчитал, что ширина остающегося у ВСУ коридора между позициями ВС РФ уменьшилась до 4,85 км.

России удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии примерно 5:1, воздухе и в количестве солдат. Часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники, добавил Юлиан Рёпке.