Папа Римский выдал президенту Аргентины индульгенцию

Президент Аргентины Хавьер Милей извинился перед Папой Римским, которого ранее критиковал и назвал «представителем всего самого вредного на Земле». Об этом информирует портал Infobae.

Во время предвыборной кампании Милей выступал с критикой в адрес Франциска — он называл папу Римского «слабоумным», «сукиным сыном, проповедующим коммунизм», «идиотом, защищающим социальную справедливость», и «человеком дьявола на земле».

«Я хочу извиниться перед Вами за свои прошлые высказывания», — приводит портал слова аргентинского лидера.

В ответ на это Папа Римский назвал поведение Милея «ошибками молодости», которые совершают все.