Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена заявила, что готова исполнять его обязанности. Об этом в понедельник пишет газета Wall Street Journal.

"Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит", — заявила вице-президент.

В ходе одной из поездок журналисты газеты задали вопрос Харрис, означают ли обеспокоенности избирателей возрастом президента Байдена то, что она должна убедить их, что готова исполнять обязанности. Харрис заявила, что все, кто видят ее за работой, осознают ее выдающие способности руководить, передает Wall Street Journal.