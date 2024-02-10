Нарышкин о переходе украинской элиты на сторону России

В США и Великобритании опасаются предательства представителей украинской элиты, которые могут перейти на сторону России, и такие случаи уже были. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«И такие опасения вполне оправданы — первые уже пошли», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что разговоры о предательстве появились после обсуждения возможности назначить спецпосланника США по Украине. По словам главы СВР, украинцы «начали осознавать неизбежность достижения Москвой целей «военной операции» в условиях проблем с получением военной помощи, сложностей с мобилизацией и «более тяжелого положения на фронте».