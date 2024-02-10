Боррель призвал ограничить поставки оружия Израилю

Власти поддерживающих Израиль стран должны прекратить умолять его прекратить убивать палестинцев в секторе Газа и начать действовать, например ограничить поставки оружия. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

"Все едут в Тель-Авив и умоляют не делать этого, не убивать так много людей. Слишком много убитых - это сколько? Каковы стандарты? [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху никого не слушает. Они хотят эвакуировать [население Газы]. Куда? На Луну? - сказал он. - Прекратите говорить "пожалуйста" и сделайте что-то".

По словам главы дипломатии ЕС, необходимо ограничить поставки оружия Израилю. "Сколько раз вы слышали от министров, что убито слишком много людей? Если вы так думаете, если вы считаете, что убито слишком много людей, то, может, нужно давать меньше оружия для предотвращения еще большего числа жертв?" - задал Боррель риторический вопрос.