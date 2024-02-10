У Байдена все меньше шансов

Шансы нынешнего президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок невелики. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на анализ, проведенный Investor's Business Daily (IBD) и TIPP Insights.

По информации издания, поддержка Байдена среди американцев значительно ослабла в течение последних трех месяцев. Согласно анализу индекса президентского лидерства, действующий президент в настоящее время демонстрирует значительную уязвимость в 18 ключевых демографических группах по сравнению с 5 в ноябре. Если нынешний лидер США будет кандидатом от Демократической партии, то шансы на переизбрание в лучшем случае невелики, пишет журнал.

Как отмечает издание, индекс президентского лидерства оценивает, как избиратели воспринимают президента, на основе трех показателей: благосклонности, одобрения работы и лидерства. Результаты рассматриваются за трехмесячный период в сравнении со средними показателями президента за время его пребывания в должности, чтобы определить, набирает ли он или теряет поддержку ключевых демографических групп.

Телеканал ABC совместно с аналитическим агентством Ipsos представил ранее данные опроса, согласно которым более 80% респондентов считают, что Байден "очень стар", чтобы занимать должность президента США.