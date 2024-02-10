Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины. Об этом говорится в заявлении Совета.

В заявлении совета говорится, что сегодня утверждено решение и постановление, которое разъясняет обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС, передает ТАСС.

Как уточнили в совете, центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно, а также депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

В документе подчеркивается, что «это решение дает возможность совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».