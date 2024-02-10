Президент Венгрии подала в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак направила в Государственное собрание (однопалатный парламент) официальное заявление о своей отставке. Фотокопия этого документа с ее подписью и печатью опубликована на сайте высшего законодательного органа страны.

"Сообщаю уважаемому Государственному собранию, что я слагаю с себя полномочия президента республики на основании закона от 2011 года о правовом статусе и вознаграждении президента республики", - говорится в послании Новак. Документ зарегистрирован в парламенте 12 февраля.

10 февраля Новак объявила о своей отставке на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Она признала, что допустила серьезную ошибку.