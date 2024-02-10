Война в Украине стала лабораторией для искусственного интеллекта

По данным издания, возможностью протестировать свои разработки в реальных военных условиях в Украине заинтересовались многие техгиганты, в том числе Microsoft, Amazon, Google, Starlink и Clearview, разрабатывающая программы для распознавания лиц. Они работали над защитой Украины от российских кибератак, переносили важные правительственные данные в облако и поддерживали связь.

Технологические гиганты превратили Украину в военную лабораторию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет журнал The Time.

Глава Palantir Technologies, которая анализирует данные, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским через три месяца после вторжения РФ, предложив помощь, "чтобы Давид мог победить современного Голиафа", защитить Запад и "напугать до чертиков наших врагов".

Так Украина получила дополнительные возможности в войне, разминировании, расселении перемещенных беженцев и борьбе с коррупцией.

Palantir может обрабатывать огромные массивы данных с дронов, радаров и спутников, анализировать тепловые изображения, которые могут обнаружить передвижение войск и артиллерийский огонь. Модели с поддержкой искусственного интеллекта определяют наиболее эффективные варианты нападения на позиции противника. ИИ при этом непрерывно обучается и совершенствуется.

Минцифры собрало "IT-армию" из 400 000 хакеров-добровольцев для защиты критически важной инфраструктуры от российских кибератак. Министр Михаил Федоров и его заместители рекламировали на Западе поле боя в Украине как лабораторию новейших военных технологий.

Военная лаборатория Украины уже помогла ей стать крупным игроком на мировой технологической арене, а некоторые уроки, извлеченные на полях сражений в Украине, стали глобальными.

При этом большая часть "новой власти" будет находиться в руках частных компаний, а не правительств, пишет The Time.