Эрдоган: ВС Турции летом укрепят позиции в Северном Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что летом Вооруженные силы (ВС) республики планируют укрепить свои позиции и базы в районе антитеррористической операции в Северном Ираке, что повысит их эффективность. Об этом он сказал по итогам заседания Кабинета министров в Анкаре.

"За летние месяцы мы в значительной степени завершим укрепление наших позиций в районе операции "Коготь". Таким образом, у нас появится возможность принимать гораздо более эффективные меры против террористов", - сказал президент. Операция "Коготь" реализуется ВС Турции в ряде регионов Северного Ирака с 2019 года. Ее целью являются запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и связанные с ней организации.

"Турция сделает все, чтобы не допустить создания террористического государства у своих южных границ. Мы продолжим уничтожать членов террористических организаций, где бы они ни находились. И мы будем разрушать их инфраструктуру", - указал Эрдоган.

При этом президент подчеркнул, что "Турция, безусловно, уважает территориальную целостность Ирака". Она также "справедливо ожидает от иракских братьев, что они не позволят использовать свои земли в качестве базы для террористов", действующих против Анкары.