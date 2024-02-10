МИД: Руководство Армении несет ответственность за провокации

12 февраля в результате очередной военной провокации Вооруженных сил Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Эта провокация армянской стороны является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, заявили в МИД Азербайджана.

«В условиях стабильности в течение последних 4-5 месяцев подобные провокационные действия явно противоречат заявленным мирным посланиям Армении. Более того, подобная провокация, которая была предпринята именно на территориях, находящихся под наблюдением миссии Европейского союза в Армении, вызывает серьезные опасения по поводу целей и задач этой миссии.

Военно-политическое руководство Армении несет ответственность за подобные провокации против Азербайджана», - говорится заявлении ведомства.