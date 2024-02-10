Республиканцы не помогают Украине ради Трампа

В Республиканской партии США боятся, что принятие законопроекта о военной помощи Украине свяжет руки Дональду Трампу в случае его избрания президентом, а в худшем случае может привести к его импичменту. Об этом пишет Politico.

По данным журналистов, сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс направил записку в офис Республиканской партии в Сенате, в которой утверждал, что закон об иностранной помощи может связать руки Трампу-президенту, если он захочет потом остановить финансирование Украины.

В этой записке Вэнс также отмечает, что Трамп может даже спровоцировать свой импичмент, если попытается остановить поставки оружия Украине, которые на тот момент уже будут предусмотрены законом (если закон таки примут).

Politico отмечает, что сенатор Вэнс является одним из наиболее последовательных противников оказания военной помощи Украине. Он прилагает все усилия, чтобы сорвать любые поставки американского оружия Киеву.