Такер Карлсон заявил о некомпетентности Байдена

Американский журналист Такер Карлсон, взявший ранее интервью у президента России Владимира Путина, заявил о некомпетентности лидера США Джо Байдена, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент не в своем уме. В моей стране считается грубым говорить такое. Вызывает удивление, как мы дошли до того, что наш президент некомпетентен. <...> Никто не чувствует возможности открыто сказать об этом. А это не политическое наблюдение, это констатация факта", - сообщил он.

Карлсон добавил, что после восьми дней, проведенных в Москве, он понял, что Россия, будучи самой большой страной, еще и "чрезвычайно разнообразна с точки зрения языков, культуры и религии". "Сложно руководить такой страной на протяжении 24 лет, нравится вам это или нет. Неспособный человек не смог бы делать этого. А [Путин] способен на это, и вы это знаете", - отметил журналист.