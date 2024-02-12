Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12 февраля 2024, 22:52

Казалось бы, и Америка, и окружающий ее мир должны были привыкнуть к безумным речам, которые периодически выскакивают изо рта бывшего президента США Дональда Трампа. Однако то, что он вещал в субботу на предвыборном ралли в Южной Каролине, превзошло все его предыдущие интеллектуальные экзерсисы. В этой речи перед сторонниками были два пассажа. Первый вызвал сомнения в психическом здоровье Трампа, второй посеял ужас среди здравомыслящих американцев и жителей доброй старой Европы.

Кандидат в президенты от республиканцев коснулся одной из самых жгучих тем, которую обсуждает Америка, — необходимости срочно представить Украине военную и экономическую помощь. Речь, как известно, идет о 60 миллиардах долларов, которые президент Джо Байден запросил у Конгресса и которые уже одобрило большинство в американском сенате. И вот что об этом сказал Трамп. «Дайте им деньги, и, если они смогут их вернуть, они вернут их». А далее он заявил, что в похожей ситуации страны могут обратиться за помощью к другим источникам и тогда США «бросят как собаку». А это, по его мнению, «уже предательство». «Предательство» по отношению к кому — Соединенным Штатам? И почему его страну «бросят как собаку»? Поток мутного сознания Трампа вызвал сомнения у многих американцев в том, что это человек вообще понимает, о чем он говорит. Но настоящий шок вызвала другая часть его монолога. Экс-президент США заявил, что он угрожал «поощрять Россию» атаковать те страны НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом. Прозвучало это так: однажды «один из президентов большой страны» спросил его, будут ли США по-прежнему защищать их от вторжения России, «даже если они не заплатят». «Нет, я бы не стал вас защищать —ответил он. - На самом деле, я бы поощрял их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам».

Трамп хорошо известен своими провокационными речами. Однако измышления в Южной Каролине вышли за границу даже его собственных стандартов. Ведь, по сути, он благословил нападение России на страны Западной Европы - союзников США по НАТО. И этот призыв, как зафиксировали камеры, был поддержан криками одобрения и аплодисментами собравшихся сторонников буйного лидера. Белый дом не замедлил отреагировать на бредни Трампа. Он назвал их — «безумными и ужасными». «Трамп ставит интересы наших противников выше, чем наших союзников», — пишет New York Times. — И это непосредственная и прямая угроза международному порядку». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который недавно побывал в Вашингтоне и там встречался с американскими конгрессменами, поддерживающими Трампа, говорит, что «альянс сохраняет способность защитить любого своего члена, и любая атака на НАТО встретит мощный коллективный отпор». Однако генсек предупреждает, что измышления Трампа о неспособности защитить союзников «подрывает безопасность и европейцев, и самих США».

Дональд Трамп уже неоднократно оглашал свои идеи в отношении того, что европейцы мало платят за свое участие в НАТО - достаточно вспомнить саммит альянса в Брюсселе в 2018 году. Но тогда союзники США восприняли это как его обычное пустое бахвальство. Сейчас все стало намного серьезнее. В Европе идет масштабная война, и лидеры стран, в первую очередь тех, которые граничат с Россией, обеспокоены тем, что Владимир Путин в случае победы в Украине может там не остановиться и пойдет танковыми колоннами покорять другие государства континента. И вдруг европейцы словно проснулись от летаргического сна, в который их погрузил крах великого и ужасного СССР. Все сразу задумались о том, что им нужно «строить мосты», чтобы спастись, им требуется быстро нарастить усилия по укреплению своей обороны, чтобы отразить возможную агрессию и одновременно стать более независимыми от Америки в свете ее политических конвульсий и возможного переизбрания Трампа.

«Я совсем не беспокоюсь в отношении обязательств по платежам», - говорит президент Латвии Эдгарс Ринкевич. Его страна тратит на оборону 2.4 процента своего бюджета, это выше 2 процентной ставки, установленной для членов НАТО. «Но важно, чтобы Европа тратила еще больше денег на военные нужды, на укрепление обороны, на производство военного материала, - продолжает Эдгарс. — Это жизненно важно для нас, независимо от того, кто победит в США». «У Трампа нет идеалов, он не эксперт во внешней политике, у него типичный склад ума бизнесмена, - считает Сергей Лагодински, член Европарламента от Германии. – И то, что говорит сейчас этот политик, вновь напоминает нам: мы должны быть предельно серьезными в отношении наших оборонных возможностей».