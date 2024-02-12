МИД Армении о переданных минных картах

Формуляры минных полей были переданы Азербайджану в качестве средства укрепления доверия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Армении.

«Армения предоставила эти карты также некоторым международным партнерам, которые при необходимости могут быть привлечены к процессу проверки их достоверности», - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, новые формуляры минных полей были получены в результате опросов среди бывших «чиновников МИД Карабаха».

Отметим, что сегодня Агентство Азербайджана по разминированию сообщило, что переданная Арменией информация о минных полях неполная и недостоверная.