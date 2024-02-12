Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 12 февраля 2024, 23:09

Президент Байден поиздевался над своими противниками из республиканского лагеря. После ошеломительной по драматизму игры в финале Суперкубка по американскому футболу он разместил в соцсети свое изображение с глазами-лазерами и подписью: «Все, как мы задумали». Это была реакция на широко распространившуюся среди части поклонников Трампа теорию, что демократы каким-то образом подстроят Супербоул – финальную игру сезона таким образом, чтобы победила команда Kansas City Chiefs, где крайним линейным игроком выступает Трэвис Келси, спортивная звезда, у которого головокружительный роман со звездой поп-сцены Тэйлор Свифт.

За их отношениями с придыханием следит вся Америка, и то, что суперпопулярная гламурная певица регулярно посещает матчи любимого, добавило просмотру футбольных игр миллионы зрительниц. Было заранее понятно, что изрядная доля эфирного времени в Супербоул будет посвящена кадрам с переживающей Свифт, а после матча – объятьям парочки. Объятьям, тем более жарким, если команда Келси победит. Что республиканцев раздражало, это то, что белая красавица, республиканский идеал, девушка из республиканского штата Теннеси Тэйлор Свифт голосовала в 2020 году за Байдена. Да и штат Канзас, чья любимая команда пробилась в финал, - республиканский, и Трэвиса Келси там обожают. Поэтому в их романе увидели коварный заговор с прицелом на то, чтобы увести многомиллионную армию поклонников этих звезд в лагерь избирателей Байдена. По опросу журнала Time, поклонниками Свифт, самой кассовой певицы современности, называют себя больше половины американцев. Аудитория, за которую имеет смысл побороться.

Как бы политики подстроили победу «Канзас-Сити Чифс»? Не спрашивайте, эти коварные демократы сумели выборы украсть у Дональда Трампа, что уж тут говорить о спортивном состязании. Нужно сказать, что игра между «Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» вышла головокружительная. После первой половины канзасцы проигрывали, а победу смогли чудом вырвать лишь в добавленное время. Как пишут в комментариях в соцсетях болельщики, если Джо Байден сумел все это подстроить, уже за одно это надо ему просто отдать победу на президентских выборах. Как ни крути, этот матч действующий президент выиграл. Трамп лишь пробурчал в адрес Тейлор Свифт, что она неблагодарная девчонка, поскольку принятый при нем закон позволил звездам музыки зарабатывать больше денег.