ЕС готовит первые санкции против Китая

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против примерно 20 азиатских компаний, которые причастны к продаже подсанкционных товаров России, пишет Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего предложения.

Речь идет о фирмах из Китая, Гонконга, Индии, Шри-Ланки, Таиланда, Казахстана, Турции и Сербии. В основном они работают в технологической отрасли и сфере электроники. Их обвиняют в «содействии военно-технологическому совершенствованию России или развитию российского сектора обороны и безопасности».

Этим компаниям будет запрещено покупать товары у европейских компаний. Bloomberg отмечает, что если предложение одобрят, то это будут первые ограничения со стороны ЕС в отношении китайских фирм (их в списке три) с момента начала войны в Украине. Ранее в Союзе выдвигали идеи об ограничениях против компаний из КНР, но они встречали сопротивление со стороны стран-членов или же были отклонены после получения гарантий со стороны Пекина.