Азербайджанцы вернутся в Басаркечар и Чемберек? переполох в Армении
Не все спокойно в Басаркечарском районе Армении. По сообщениям армянских СМИ, сегодня, 12 февраля, новоиспеченные жители этого района, в котором до начала армяно-азербайджанского конфликта компактно проживали впоследствии изгнанные азербайджанцы, перекрыли центральное шоссе.
Причина протестов – передислокация районного «паспортного стола». Население встревожено этим административным нововведением, полагая, что власти готовят переселение армян, заселившихся в дома азербайджанцев в конце 1980-х годов. Губернатор Гегаркуникской области, в которую входит Басаркечарский район (армяне переименовали район в Варденис – ред.), Карен Саркисян лично прибыл на место проведения акции и попытался успокоить протестующих.
Хотя последние и согласились разблокировать дорогу, во второй половине дня они снова ее перекрыли, открыто заявив, что не удовлетворены заявлением губернатора. По словам жителей, перенос паспортного стола может быть частью плана по «опустошению» Басаркечара.
Представители правительства сообщили, что отныне жители Басаркечара и Чамбарака могут обращаться за получением документов в центральную паспортно-миграционную службу Мартунинского района.
«Во всем обществе царит большая паника, люди думают, что Варденис хотят опустошить», - заявил во время акции протеста один из жителей.
«Если такого нет, пусть скажут публично об этом, успокоят народ. Из Вардениса убрали морг, санэпидстанцию, пусть все вернут, а сейчас вот хотят еще и забрать паспортный стол. У людей паника, а они там себе спокойно сидят. Либо у них система безопасности плохо работает, либо, наоборот, она работает хорошо, но им все равно. Мы не хотим политизировать этот вопрос, пришли предъявить свое требование. Мы избрали Никола, чтобы избавиться от тех, и что сейчас он делает, опустошает Варденис? Села уже пустеют, я покажу в каждом селе по 50 закрытых дверей», - заявил протестующий.
Несколько дней назад в соседнем Чемберекском районе распространилась новость о том, что местный военный комиссариат, паспортный стол и другие учреждения будут перенесены. До этого эти офисы были закрыты в Гафане и переведены в Горус. Некоторые в Армении считают, что все это может быть подготовкой к возвращению азербайджанцев.
Однако в Службе миграции и гражданства Армении заявили, что все данные изменения связаны с глубокими реформами. Целью является оптимизация государственных услуг для граждан и снижение затрат.
Об этих реформах говорил и премьер-министр Никол Пашинян.
«Когда оптимизировали Мегринский суд, это давало повод для политических спекуляций, а сейчас некоторые наши коллеги делают то же самое в случае с Варденисом. Теперь я хочу, чтобы все увидели эту карту: Вайк, Арарат, Нор-Ачин, то есть у нас есть Сюникская область (Зангезур – ред.), Вайоцдзорская область, Гегаркуникская область. У нас оптимизация практически во всех местах, в том числе и в Ереване. Как я сказал, из-за этих спекуляций наши процессы реформ не могут быть остановлены», - заявлял Пашинян, касаясь этой темы.