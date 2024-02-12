Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 12 февраля 2024, 23:36

Не все спокойно в Басаркечарском районе Армении. По сообщениям армянских СМИ, сегодня, 12 февраля, новоиспеченные жители этого района, в котором до начала армяно-азербайджанского конфликта компактно проживали впоследствии изгнанные азербайджанцы, перекрыли центральное шоссе. Причина протестов – передислокация районного «паспортного стола». Население встревожено этим административным нововведением, полагая, что власти готовят переселение армян, заселившихся в дома азербайджанцев в конце 1980-х годов. Губернатор Гегаркуникской области, в которую входит Басаркечарский район (армяне переименовали район в Варденис – ред.), Карен Саркисян лично прибыл на место проведения акции и попытался успокоить протестующих.

Хотя последние и согласились разблокировать дорогу, во второй половине дня они снова ее перекрыли, открыто заявив, что не удовлетворены заявлением губернатора. По словам жителей, перенос паспортного стола может быть частью плана по «опустошению» Басаркечара. Представители правительства сообщили, что отныне жители Басаркечара и Чамбарака могут обращаться за получением документов в центральную паспортно-миграционную службу Мартунинского района. «Во всем обществе царит большая паника, люди думают, что Варденис хотят опустошить», - заявил во время акции протеста один из жителей. «Если такого нет, пусть скажут публично об этом, успокоят народ. Из Вардениса убрали морг, санэпидстанцию, пусть все вернут, а сейчас вот хотят еще и забрать паспортный стол. У людей паника, а они там себе спокойно сидят. Либо у них система безопасности плохо работает, либо, наоборот, она работает хорошо, но им все равно. Мы не хотим политизировать этот вопрос, пришли предъявить свое требование. Мы избрали Никола, чтобы избавиться от тех, и что сейчас он делает, опустошает Варденис? Села уже пустеют, я покажу в каждом селе по 50 закрытых дверей», - заявил протестующий.